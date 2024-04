Che festa è la Pasquetta e perché si festeggia il Lunedì dell’Angelo

Il Lunedì dell’Angelo, meglio conosciuto come Pasquetta, è una giornata festiva che segue la Pasqua ed è celebrata in molti paesi del mondo. In Italia, questa festività è un’occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta con amici e familiari, solitamente con un picnic o una gita fuori porta. Ma quali sono le origini di questa festa e perché si celebra il Lunedì dell’Angelo?

Pasquetta, origini e significato

Pasquetta, il cui nome ufficiale è Lunedì dell’Angelo, prende il suo nome dalla tradizione religiosa legata alla Pasqua. Secondo la Bibbia, il Lunedì dell’Angelo ricorda l’incontro delle donne al sepolcro di Gesù, dove trovarono l’angelo che annunciò loro la resurrezione di Cristo. Questo evento è riportato nei Vangeli, dove si narra che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè si recarono al sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù con oli aromatici. Trovarono però la tomba vuota e un angelo annunciò loro la buona notizia della risurrezione.

Perché di Lunedì

Anche se gli eventi narrati nei Vangeli si riferiscono alla mattina di Pasqua, il Lunedì dell’Angelo è tradizionalmente festeggiato il giorno successivo. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, nelle scritture, si parla del giorno dopo la Pasqua e si allude alla Pasqua ebraica che non cadeva di domenica ma il giorno prima. Nonostante questa discrepanza temporale, la tradizione di celebrare l’incontro con l’angelo il Lunedì dell’Angelo è stata mantenuta nel tempo.

Usanze e tradizioni

In Italia, il Lunedì dell’Angelo è diventato sinonimo di gite fuori porta e pic-nic all’aria aperta. Questa usanza potrebbe avere radici religiose, ricordando il viaggio dei discepoli verso Emmaus, un evento narrato nel Vangelo di Luca. Secondo la tradizione cristiana, Gesù apparve a due discepoli in viaggio verso Emmaus poco dopo la sua resurrezione. Questo potrebbe spiegare perché la Pasquetta è spesso trascorsa all’aperto, in un’atmosfera di festa e condivisione.

Il Lunedì dell’Angelo è una festa civile in Italia, istituita nel dopoguerra per estendere le ferie pasquali. Tuttavia, non è un giorno di precetto per i cattolici, tranne che in alcuni paesi come la Germania.