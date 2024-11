Il weekend si preannuncia prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia, anche se con alcune eccezioni regionali. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma che il bel tempo dominerà il fine settimana, fatta eccezione per Liguria e Toscana, dove si prevedono alcune nubi e piogge sparse.

Durante le prime ore del mattino, le temperature saranno particolarmente rigide, quasi invernali, con valori minimi che si aggireranno intorno a 1-2°C nelle principali città come Torino, Milano, Bologna, Roma e Firenze. Nelle zone rurali, i termometri potrebbero addirittura scendere sotto lo zero. Tuttavia, nelle ore centrali della giornata il sole riuscirà a riscaldare l’atmosfera, portando le temperature a circa 10°C al Nord e fino a 15°C al Centro. Al Sud e sulle isole maggiori, il clima sarà più mite, con punte di 21°C in Sicilia, Sardegna e Calabria. In Puglia, però, i venti settentrionali renderanno l’aria più rigida, creando un clima meno piacevole rispetto ad altre regioni meridionali.

Il tempo di domenica

La giornata di domenica sarà simile a quella di sabato, con qualche variazione. Le temperature minime saliranno leggermente, ma al Nord e in Toscana le nubi saranno più presenti. Sono previste piogge locali tra il Levante ligure e l’Alta Toscana, a causa di venti umidi provenienti dal mare. Nel resto del Paese, il tempo rimarrà sereno o poco nuvoloso.

A metà settimana arriva una perturbazione violenta

Da martedì 19 novembre, una discesa di aria fredda dalla Scandinavia verso l’Europa Centrale porterà un brusco cambiamento delle condizioni meteo. In Italia, i venti occidentali aumenteranno d’intensità, spingendo piogge sulle regioni tirreniche dalla Toscana fino alla Calabria.

Mercoledì 20 novembre si prevede un peggioramento significativo, definito la “tempesta perfetta”. I venti diventeranno burrascosi su gran parte del Paese, con mareggiate violente lungo le coste liguri, tirreniche e sarde, e onde alte fino a 6 metri. Le condizioni peggioreranno ulteriormente tra giovedì e venerdì, con possibili danni causati dal maltempo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 17 novembre:

Nord: piogge in Liguria.

Centro: piogge in Toscana, sereno altrove.

Sud: bel tempo.

Lunedì 18 novembre:

Nord: piogge locali in Liguria.

Centro: possibili piovaschi sulle regioni tirreniche.

Sud: addensamenti sulle coste tirreniche.

Tendenza da mercoledì 20 novembre: maltempo diffuso con forti venti e piogge, soprattutto al Centro-Nord e lungo le coste.