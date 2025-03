Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da tempo instabile, con piogge, neve e venti forti. Le temperature subiranno variazioni con un calo al Nord e un temporaneo rialzo al Sud. L’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa continuerà a influenzare la Penisola Iberica e l’Italia, determinando una circolazione depressionaria proveniente dall’Atlantico. Questo sistema porterà condizioni di maltempo su gran parte del continente europeo e sull’Italia, con perturbazioni che si muoveranno da ovest a est.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mercoledì il maltempo interesserà principalmente il Centro-Nord, estendendosi fino al basso versante tirrenico. Sono attese nevicate sulle Alpi a partire dai 1300 metri e piogge abbondanti sul versante tirrenico e sul Nord-Est. In serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi.

Giovedì la perturbazione si sposterà verso i Balcani, lasciando una situazione ancora instabile su regioni tirreniche, Lombardia e Triveneto. Altrove si prevedono miglioramenti temporanei, ma con piogge intermittenti in alcune aree.

Venerdì una nuova depressione mediterranea porterà un intenso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali tirreniche e su parte del Nord, con piogge e temporali forti in Toscana, Lazio e Umbria. Il Sud rimarrà invece in condizioni più stabili, con temperature in rialzo.