La nuova settimana inizia con condizioni meteo stabili e temperature miti su gran parte d’Italia, grazie a un campo di alta pressione di origine africana che continua a dominare la penisola. Questo sistema di alta pressione garantisce un periodo di stabilità atmosferica, mantenendo il cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte del Paese. Il clima mite è destinato a durare ancora per qualche giorno, con leggere variazioni nelle temperature tra Nord e Sud.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Fino alla giornata di mercoledì poche novità. Il tempo resta stabile e soleggiato sull’Italia con nebbie anche fitte al mattino nelle valli interne del Centro Nord e qualche annuvolamento al Sud per delle deboli infiltrazioni fresche dai Balcani che tuttavia non porteranno fenomeni significativi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo mentre la ventilazione dai quadranti settentrionali lungo l’Adriatico e lo Ionio si spegnerà gradualmente.

Svolta meteo da giovedì

A partire da giovedì, si prevede un indebolimento dell’alta pressione africana, che porterà a un lieve calo delle temperature in tutto il Paese. Questo cambio di configurazione atmosferica segnerà la fine della fase di stabilità e darà inizio a un graduale raffreddamento, soprattutto nelle regioni settentrionali e interne. Anche se il calo termico non sarà marcato, è probabile che possa aprire la strada a condizioni meteorologiche più tipicamente autunnali, con un aumento della possibilità di piogge e un ritorno a temperature più fresche.