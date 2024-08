Che tempo farà nei prossimi giorni: arrivano forti temporali e grandinate

Che tempo farà nei prossimi giorni? Tra sabato 17 e domenica 18 agosto una perturbazione temporalesca proveniente dal Nord Europa interesserà l’Italia, portando piogge abbondanti, temporali violenti e un elevato rischio di grandinate su molte regioni. Entrando più nel dettaglio, nella prima parte di sabato le condizioni meteo saranno ancora dominate da cieli sereni e temperature estive elevate, con picchi che raggiungeranno i 36-38°C in particolar modo nel Centro Italia, Sud Italia e sulle Isole Maggiori come Sicilia e Sardegna.

Poi arrivano temporali e grandinate

Tuttavia, questo caldo intenso sarà in realtà l’anticamera di temporali a tratti anche forti che potranno interessare l’arco alpino occidentale, la Sardegna e i rilievi del Centro con possibili estensioni anche alle aree pianeggianti e lungo i litorali specie quelli adriatici. Massima attenzione poi a domenica 18, che vedrà l’arrivo di una vera e propria perturbazione temporalesca, che porterà un’ondata di maltempo più significativa, sicuramente la più forte degli ultimi tempi vista la continua presenza dell’alta pressione africana.

Le zone più colpite

Le regioni del Centro Nord saranno particolarmente colpite, trovandosi in una zona di “convergenza” dove si scontreranno masse d’aria di origine diversa: da una parte l’aria calda proveniente dal Nord Africa, e dall’altra le correnti fresche e instabili discendenti dal Nord Europa. Sarà proprio in questa “terra di nessuno” che si manifesteranno i contrasti atmosferici più intensi e pericolosi, con un elevato rischio di grandinate locali e violente raffiche di vento, note come downburst, che potrebbero raggiungere velocità fino a 100 km/h.

In particolare, tra la Liguria di Levante, l’Alta Toscana, coste venete ed emiliane fino a quelle umbro-marchigiane, potrebbero verificarsi forti grandinate e pericolosi nubifragi, caratterizzati da ingenti quantità d’acqua concentrate in poche ore, causati dalla convergenza delle diverse masse d’aria. L’impatto di questa dinamica atmosferica si tradurrà anche in un netto calo delle temperature, dopo settimane caratterizzate da caldo intenso e prolungato. Insomma, prepariamoci ad un fine settimana contrassegnato da una sorta di svolta sia sul fronte meteo, sia su quello climatico.