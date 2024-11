Che tempo farà nei prossimi giorni? Arrivano freddo, pioggia e neve

Che tempo farà nei prossimi giorni? Sull’Italia è in arrivo tantissimo vento che sarà seguito dalla pioggia, dal freddo e dalla neve in pianura. Il vento soffierà violentissimo da ovest, costruendo in mare aperto onde giganti fino a 7 metri sul Mar Ligure.

Nella giornata di mercoledì 20 novembre altre onde fino a 5 metri, con mare molto agitato, colpiranno anche i litorali laziali e il nord della Sardegna (in primis le Bocche di Bonifacio).

Pioverà sul Tirreno dalla Toscana fino alla Calabria

Dopo il vento arriveranno anche le piogge: in particolare, da mercoledì 20 fino a venerdì 22 pioverà sempre sulle stesse zone, quelle tirreniche dalla Toscana al Lazio, alla Campania e fino alla Calabria. Su queste regioni i cumulati di pioggia potrebbero essere significativi, in 3 giorni ben oltre i 100-150 litri per metro quadrato.

In arrivo anche la neve

Oltre alla pioggia anche la neve. Inizialmente ne cadrà poca sulle Alpi. Oltre i 1000 metri le nevicate saranno più rilevanti, sia in Valle d’Aosta e sui rilievi di confine. Avremo un’imbiancata anche sull’Appennino oltre i 1400-1500 metri. Giovedì la neve potrebbe arrivare anche in pianura, specie in Piemonte. Dalla sera non sono poi escluse nevicate anche sul Triveneto e sulle pianure più settentrionali di quest’area. Anche a Milano, a partire da giovedì 21 arriverà la neve, anche se sarà poca. Al momento si prevedono infatti accumuli significativi solo in Piemonte e Valle d’Aosta.

Venerdì 22 novembre, con lo spostamento della massa d’aria artica verso sud-est avremo neve in pianura, di mattina, ancora sul Triveneto e soprattutto sull’Appennino centro-settentrionale. Qui la neve raggiungerà quote collinari.