Che tempo farà nei prossimi giorni? In transito sull’Italia una perturbazione atlantica. Dopo le prime deboli precipitazioni avvenute ieri, lunedì 25 novembre, nelle prossime ore aumenterà il rischio di pioggia su alcune regioni: tra queste, Lombardia e Liguria.

Da mercoledì 26 pioverà sul Nordest, specie al primo mattino. Un modesto peggioramento è atteso anche nella parte nord della Toscana e, in maniera più blanda, sul resto del Centro. Le regioni meridionali, invece, saranno in gran parte escluse. Soltanto in Campania ci potranno essere alcune piogge, perlopiù deboli e intermittenti.

Giovedì 27, invece, tornerà la nebbia su pianura e valli. La pioggia non cadrà, anche se il tempo sarà destinato a peggiorare nuovamente. Da venerdì 29 è infatti previsto l’arrivo del grande freddo che porterà neve fino in collina sugli Appennini centrali e pioggia. Il tempo poi migliorerà sabato 30 su gran parte d’Italia tranne che su Nordest e Toscana. Domenica 1 invece, sarà bel tempo un po’ ovunque salvo un po’ di pioggia sulle regioni adriatiche. Farà però freddo.

Il tempo nel dettaglio mercoledì e giovedì