Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo le previsioni de iLMeteo.it comunica sarà un §Capodanno all’insegna del sole, con poco freddo. Ma durerà poco. Infatti è previsto poi l’arrivo di una forte ondata di gelo sull’Italia. Ecco le previsioni meteo nel dettaglio giorno per giorno.

Martedì 31 dicembre

Al Nord ultimo dell’anno con nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo sereno o poco nuvoloso man mano che si sale in montagna. Venti deboli. Al Centro la giornata trascorrerà con tante nuvole, anche compatte, lungo le coste. Cielo poco nuvoloso in montagna. Venti deboli variabili. Al Sud la giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli da direzioni variabili.

Mercoledì 1 gennaio

Al Nord Capodanno con nebbie diffuse o nubi basse in pianura, cielo poco nuvoloso in montagna. Temperature diurne più basse con la nebbia. Al Centro Capodanno con un cielo molto più nuvoloso sui settori costieri, anche coperto su quelli adriatici, sarà più sereno in montagna. Al Sud Capodanno che trascorrerà con un cielo spesso coperto in Puglia, sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Giovedì 2 gennaio

Al Nord nubi basse o nebbie mattutine sulle pianure, molte nubi sulla Liguria; soleggiato sui settori montuosi. Temperature stazionarie. Al Centro giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni; più nubi soltanto sull’alta Toscana, anche con piogge deboli. Al Sud giornata nel complesso soleggiata e asciutta su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia. Temperature generalmente stazionarie.