Che tempo farà nei prossimi giorni? Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, la notte di San Silvestro e Capodanno sarà “senza Inverno” specie su alcune regioni con punte massime di temperatura ad oltre 15°C. Ma non ci illudiamo: nei primi giorni del 2025 cambierà tutto e tornerà il freddo intenso.

Nel corso della prossima settimana, il vasto anticiclone delle Azzorre si allungherà dall’Oceano Atlantico verso l’Europa centro occidentale. Anche in Italia sentiremo gli effetti di questa grande area di alta pressione che garantirà una maggiore stabilità atmosferica con valori termici piuttosto miti, specie durante le ore centrali della giornata in montagna e al Centro-Sud. Almeno per qualche giorno l’Inverno si prenderà dunque una pausa dopo le ultime settimane. Attenzione però alla nebbia che si formerà sulle pianure del Nord per la mancanza di ventilazione. Qui, anche i valori termici si manterranno piuttosto bassi.

Il tempo previsto per la notte di San Silvestro

Per la notte di San Silvestro avremo tempo stabile ovunque con il bel tempo che ci accompagnerà poi anche nella giornata di Capodanno. Successivamente, invece, ci attende un bello scossone: già nei primi giorni del 2025 una poderosa irruzione di aria gelida in discesa dall’Artico potrebbe infatti riversarsi dapprima sull’Europa centro-orientale per poi puntare anche l’Italia.