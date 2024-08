Che tempo farà nei prossimi giorni: con Caronte torna il caldo sopra i 35 gradi

Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo i temporali e il lieve calo delle temperature, da giovedì torneranno su tutta l’Italia i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36° a Roma e 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Nelle prossime però arriveranno forti temporali in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud: dopo una notte instabile nel Settentrione, infatti, i temporali si sposteranno non solo sull’Appennino, ma su gran parte delle regioni centromeridionali fino alle zone di pianura.

Più stabile, invece, la giornata di mercoledì con un clima asciutto al mattino e temporali limitati alle zone montuose, soprattutto quelle appenniniche, e alla Sicilia. Particolarmente calda e soleggiata la giornata di giovedì. Le notti italiane, soprattutto dopo la mezzanotte, tuttavia, dovrebbero farsi meno calde e afose.

Il ritorno del caldo

Torna quindi Caronte con il caldo africano, picchi di 36°C ad oltranza sulla Capitale. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il ritorno di Caronte, anche se, ci tiene a precisare, in molte zone del Paese ‘’non se n’è mai andato’’. L’anticiclone africano Caronte è arrivato in Italia il 15 Luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso, e a volte estremo, ci ha accompagnati in un’Estate 2024 da record.

Un record di persistenza dell’anticiclone africano sul nostro Paese legato ai cambiamenti climatici sempre più evidenti: è vero, ci sono state delle fasi temporalesche a tratti intense che hanno portato un po’ di refrigerio, ma sono durate davvero poco.

Entro Giovedì torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora sulla Capitale, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. Sembrerà di essere a metà Luglio, invece che alla fine dell’Estate meteorologica (ricordiamo che l’Estate meteorologica inizia il primo Giugno e finisce il 31 Agosto). In altre parole arriverà settembre, con quasi 40°C al Sud.