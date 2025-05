Dopo giorni di temperature estive durante il ponte del Primo Maggio 2025, l’ondata di caldo anomalo sta per terminare. Un fronte freddo, in discesa dalle latitudini settentrionali, inizierà a far sentire i suoi effetti già da domenica 4 maggio, portando un progressivo peggioramento del tempo. Le previsioni di “3BMeteo” segnalano rovesci, temporali e un sensibile calo termico, soprattutto al Nord. Le temperature potrebbero scendere anche di 10°C in alcune aree settentrionali, con massime comprese tra 16°C e 21°C, mentre sulle regioni tirreniche si registreranno tra i 20°C e i 22°C. L’eccezione sarà l’Adriatico, dove i venti di Garbino potranno far salire i termometri fino a 30°C.

Temporali in arrivo da Nord a Sud

Al Nord, la giornata inizierà con tempo generalmente stabile, ma nel pomeriggio l’instabilità aumenterà sulle Alpi, con temporali, grandinate e possibili nubifragi in alta Lombardia e Piemonte. In Liguria sono previsti rovesci, specie sulla fascia centro-orientale. Al Centro, il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma nubi e piogge arriveranno nel pomeriggio, soprattutto in Toscana e sulla costa laziale. Al Sud, invece, si manterrà più soleggiato, con aumento della nuvolosità in serata su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna, dove le piogge inizieranno già al mattino.

La settimana della svolta: freddo e instabilità

Da lunedì 5 maggio 2025, la situazione cambierà radicalmente. L’arrivo di aria fredda dal Nord Europa attiverà una depressione sul Mediterraneo, con maltempo diffuso su Centro-Nord e versante tirrenico, accompagnato da grandinate e temporali forti. Le temperature scenderanno sensibilmente, soprattutto al Centro-Nord, mentre resisteranno valori sopra la media solo all’estremo Sud. Anche martedì 6 maggio si prevedono condizioni instabili e fresche, con piogge intermittenti e schiarite. Secondo “3BMeteo”, l’instabilità proseguirà fino almeno a giovedì 8 maggio, con frequenti temporali, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, e un clima decisamente più fresco rispetto all’inizio del mese.