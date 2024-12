Preparate ombrelli e giacche pesanti: il maltempo non farà sconti! L’anticiclone che sta dominando l’Europa centro-meridionale, inclusa l’Italia, è destinato a breve durata. A partire da giovedì 19 dicembre, infatti, una perturbazione di origine nord-atlantica inizierà a spazzarlo via, portando maltempo prima al Nord e successivamente verso il Sud. I primi segnali di questo cambiamento si noteranno già mercoledì, con correnti di Libeccio che si intensificheranno sul Mar Ligure e l’alto Tirreno.

Che tempo farà nei prossimi giorni?

Mercoledì sarà una giornata di transizione: il tempo resterà stabile su gran parte dell’Italia, ma le prime deboli piogge interesseranno la Toscana centro-settentrionale e la Liguria di Levante, colpite dal flusso umido proveniente da sudovest.

Giovedì la perturbazione raggiungerà il Nord Italia, con piogge che si intensificheranno soprattutto sul Levante Ligure, Lombardia e Triveneto. Le regioni centrali tirreniche, come Toscana e Lazio, saranno colpite da rovesci, mentre il versante adriatico e il Sud vedranno condizioni più miti, con schiarite e qualche isolato piovasco.

Le Alpi torneranno a imbiancarsi: la neve cadrà inizialmente a quota 1300-1600 metri, ma scenderà fino a 1000 metri in serata, specialmente sui settori confinali.

Venerdì il Nordovest beneficerà di ampie schiarite, mentre il maltempo si sposterà su Triveneto ed Emilia Romagna, con un graduale miglioramento nel pomeriggio. Al Centro-Sud, invece, sarà una giornata difficile: rovesci temporaleschi interesseranno Campania, Calabria e Sicilia, mentre piogge moderate si estenderanno al resto delle regioni tirreniche e adriatiche.

Neve sugli Appennini e venti forti

Le temperature in calo favoriranno nevicate in Appennino, con accumuli significativi su Marche e Abruzzo, dove si prevedono oltre 30 cm sulle cime. I venti di Libeccio si intensificheranno giovedì e diventeranno burrascosi venerdì, con raffiche fino a 100 km/h in Sardegna, dove sono attese mareggiate. Anche l’alto Adriatico sarà interessato da forti venti di Bora.