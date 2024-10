Che tempo farà nei prossimi giorni? Da oggi migliora fino a domenica, poi tornano le piogge

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il panorama meteorologico sull’Italia mostra ancora dinamicità passando dagli ultimi acquazzoni ad un ritorno del sole per alcune regioni. Il fronte meteorologico che si sta spostando verso le vicine regioni dei Balcani e che ha provocato piogge su larga parte d’Italia, sta provocando un aumento della pressione. Nonostante ciò, il tempo continuerà comunque a fare capricci nelle prossime ore. Insomma, anche se le prospettive sono votate ad un generale miglioramento, oggi, Sabato 5 ottobre, sarà sicuramente la giornata più propensa del weekend a darci ancora parecchi disturbi sul fronte meteo. Durante la prima parte della giornata alcuni piovaschi irregolari si sono concentrati soprattutto sulle regioni del versante adriatico in particolare tra le coste Venete, emiliane e romagnole fino a quelle marchigiane. Piogge anche a Roma in mattinata a tratti forti. Deboli piovaschi anche su alcuni tratti del Sud in particolare tra il nord della Calabria, sulla parte meridionale della Basilicata e della Puglia. Sono tornate invece le schiarite sulle regioni di Nordovest e su alcuni tratti dell’area tirrenica e tra Sardegna e Sicilia.

Migliora il meteo da oggi pomeriggio

Dal pomeriggio il tempo inizierà a dare segnali di miglioramento sulle regioni di Nordest, gli ultimi acquazzoni insisteranno sui distretti adriatici del Centro, mentre al Sud le ultime piogge bagneranno principalmente l’area del basso Tirreno. Si manterrà invece più stabile l’atmosfera sul resto del Paese dove si potrà anche godere di qualche bella e generosa schiarita in particolare sulle regioni di Nordovest, sul distretto tirrenico e sulle due isole maggiori. Sul fronte delle temperature segnaliamo poche novità fatta eccezione per qualche timido aumento nei valori massimi laddove il tempo si manterrà più stabile e soleggiato.

Domenica 6 ottobre migliora, poi torna il maltempo

Il graduale miglioramento che registreremo nel corso della giornata di Sabato sarà il preludio a una Domenica 6 Ottobre pronta a trascorrere sotto il segno di un contesto meteo più tranquillo anche se all’orizzonte si intravede già l’approssimarsi di una nuova perturbazione che ci darà filo da torcere soprattutto con gli inizi della prossima settimana.