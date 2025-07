Fino a sabato tempo soleggiato sull’Italia, salvo temporali a ridosso dei rilievi alpini. Domenica la situazione cambia e sulla penisola ci saranno 24 ore di instabilità. Da lunedì il tempo dovrebbe tornare soleggiato, asciutto e via via più caldo. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore un primo leggero calo della pressione favorirà lo sviluppo di qualche temporale sul Triveneto, sul resto del Paese ci sarà il sole con temperature in leggero aumento ma ancora gradevoli. Sabato avremo una situazione simile ma con temporali in estensione verso ovest, sempre a ridosso dei rilievi alpini. Già nella serata di sabato qualche fenomeno raggiungerà le coste adriatiche, ma sarà soprattutto domenica che il tempo cambia”, afferma Tedici.

Fulmini e possibili grandinate, poi torna il caldo

Secondo Tedici, “domenica è prevista una fase anomala di fulmini e possibili grandinate: si tratterà di una 24 ore instabile, poiché una vasta area ciclonica centrata tra Germania e Polonia si espanderà verso sud causando un aumento dell’instabilità sul nostro Paese; contemporaneamente un piccolo ma insidioso vortice dalla Spagna raggiungerà la Sardegna e le coste tirreniche. Avremo rovesci al mattino specie sul Nord-Ovest e in Sardegna in rapido spostamento verso Toscana e Lazio dal pomeriggio frequenti acquazzoni comunque alternati a lunghe fasi soleggiate bagneranno il versante tirrenico fino alla Campania e, a macchia di leopardo, anche buona parte del Nord. Da lunedì il tempo dovrebbe tornare soleggiato, asciutto e via via più caldo“.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Sabato 12: Al Nord: soleggiato, ma con temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, caldo gradevole. Al Sud: sole e caldo accettabile. Domenica 13: Al Nord: sole e temporali. Al Centro: soleggiato sulle adriatiche, temporali sulle tirreniche e in Sardegna. Al Sud: soleggiato, instabile in Campania. Tendenza: torna l’anticiclone africano.