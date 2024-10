Che tempo farà nei prossimi giorni: dopo una tregua dal maltempo tornano pioggia e vento

Oggi finalmente si potrà godere di una tregua dal maltempo, con il sole che tornerà a fare capolino tra le nubi. Tuttavia, questa pausa sarà breve, poiché da domani è attesa una violenta perturbazione sul Centronord, causata da un ex-uragano in transito tra Francia e Germania. A confermarlo è il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it.

Violenta perturbazione in arrivo

Secondo le previsioni, la nuova ondata di maltempo inizierà già domani mattina, con piogge intense che colpiranno principalmente la Liguria e la Lombardia. Nel corso della giornata, le piogge si estenderanno verso il Triveneto e il versante tirrenico, colpendo regioni come Toscana e Campania.

Non solo pioggia: il vento sarà uno dei protagonisti della giornata di giovedì. Sul versante occidentale soffierà un vento di Libeccio in burrasca, mentre sul versante adriatico si attende una forte Sciroccata. I mari saranno molto mossi o agitati su quasi tutte le coste, con particolari criticità attese lungo le coste del Tirreno e dell’Adriatico.

Aumento delle temperature: caldo anomalo al Centro-Sud

Un’altra conseguenza del maltempo sarà il repentino aumento delle temperature, specialmente al Sud. In Sicilia si potrebbero toccare i 34°C, mentre in Puglia si supereranno i 30°C. Anche regioni del Centro come Marche e Abruzzo registreranno temperature anomale per il periodo, con punte fino a 28°C.

Venerdì il tempo sarà ancora nuvoloso su Nordest, Toscana e parte del Sud, ma già da sabato il sole tornerà a splendere su gran parte d’Italia. Le temperature risaliranno anche al Nord, con condizioni meteorologiche decisamente più stabili.

Che tempo farà nei prossimi giorni