La settimana si apre con un maltempo di stampo tipicamente invernale, accompagnato da aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico. Dopo un periodo relativamente mite, le correnti si sono orientate da nord, portando masse d’aria molto fredde che stanno investendo l’Italia. Questa situazione ha già dato origine a un vortice ciclonico nel distretto tirrenico meridionale, causando condizioni di maltempo accentuate soprattutto al Sud e in parte sull’Adriatico centrale.

Freddo e maltempo al Sud

Nelle giornate di lunedì e martedì, il vortice ciclonico si sposterà gradualmente verso le coste tunisine e algerine. Tuttavia, le regioni meridionali continueranno a essere colpite da piogge, temporali e nevicate fino a quote basse, in un contesto di freddo marcato. Al Nord e al Centro, invece, l’anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni stabili, ma il clima rimarrà rigido, con temperature spesso sotto lo zero durante la notte e al mattino.

Una tregua temporanea

A metà settimana, il vortice ciclonico si muoverà verso levante, dirigendosi progressivamente verso la Libia. Questo spostamento porterà una temporanea stabilizzazione del meteo anche al Sud, dove si registrerà una tregua dal maltempo. Nel frattempo, al Nord e al Centro, l’atmosfera continuerà a essere stabile, seppur con temperature invernali.

Il ritorno del vortice ciclonico

Il weekend riserverà una sorpresa: il vortice ciclonico tornerà a interessare l’Italia con una manovra inusuale. Riporterà il maltempo sul Sud e sulle due Isole Maggiori, posizionandosi nuovamente sulle aree del basso Tirreno. Questa dinamica potrebbe causare un nuovo peggioramento con piogge, temporali e ulteriori nevicate in alcune zone.