L’ultima settimana di novembre porta con sé i segnali di un cambiamento meteo significativo, causato dalla tempesta atlantica Bert. Già da domenica, sui settori tirrenici settentrionali e in parte del Nord Italia, si sono osservati gli effetti di un flusso umido e mite attivato da questa perturbazione in movimento verso la Scandinavia. Sebbene indebolito dall’anticiclone europeo, il sistema frontale collegato a Bert attraverserà il nostro Paese, portando nuvolosità e precipitazioni sparse. Ecco i dettagli giorno per giorno.

La giornata di lunedì 25 novembre sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare al Nord, dove si prevedono piovaschi su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Verso sera, i fenomeni si intensificheranno sulle Alpi occidentali, portando neve sopra i 1400-1600 metri. Al Centro, gli addensamenti interesseranno le regioni tirreniche, con qualche debole pioggia tra Toscana e Lazio, mentre le aree adriatiche e gran parte del Sud godranno di condizioni di bel tempo. Le temperature saliranno leggermente, soprattutto al Centro-Sud.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 26 novembre

Martedì il fronte si sposterà da ovest verso est, portando piogge su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto. Rovesci più consistenti interesseranno il Levante ligure e, in serata, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Al Centro-Sud, le regioni tirreniche vedranno piogge sparse, mentre la Sicilia occidentale sarà sfiorata da qualche goccia. Altrove, condizioni stabili con ampie schiarite su Sardegna, regioni adriatiche e ioniche. Le temperature continueranno a salire, soprattutto al Centro-Sud.

Mercoledì 27 novembre