Che tempo farà nei prossimi giorni? In arrivo un fine settimana di maltempo decisamente invernale. Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, il ciclone ribttezzato di San Valentino e ricolmo di aria innescherà temporali e pure nevicate fino a quote bassissime su molte delle nostre regioni. Il flusso di aria gelida arriverà dal Nord Europa ed avrà un’origine atlantica.

Il tempo tra venerdì 14 e domenica 16 febbraio

In queste ore sono previsti temporali lungo le coste liguri e tirreniche, in Toscana e localmente verso il resto delle regioni centrali. Anche giovedì le regioni centrali, specie tirreniche, vedranno qualche pioggia, poi il tempo su gran parte d’Italia peggiorerà ancora.

Per venerdì 14 febbraio, la notte di San Valentino, la neve scenderà in serata in Emilia e in Veneto fino in pianura. Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono episodi nevosi da Bologna a Piacenza e probabili anche tra Padova e Rovigo.

L’aria fredda in arrivo favorirà la formazione di un ciclone mediterraneo che si localizzerà sul mar Tirreno e che scatenerà, a partire da sabato 15 febbraio, una tempesta invernale in grado di provocare precipitazioni intense, a carico soprattutto del versante tirrenico del Centro-Sud e delle due Isole maggiori.

Le temperature crolleranno di 8-10 gradi sia nei valori minimi sia nei valori massimi. La neve dovrebbe cadere diffusa, ancora in pianura, fino all’ora di pranzo. Nel pomeriggio nevicherà in collina tra Emilia Romagna e regioni centrali. Qualche nevicata fino a bassa quota (localmente in pianura) potrà interessare la Lombardia sudorientale, il Veneto, l’Emilia Romagna e le Marche.

Verso sera ci sarà un ulteriore afflusso di aria fredda in quota che provocherà delle intense bufere di neve sul versante Adriatico con fiocchi fino a quote sotto i 1000 metri su Marche, Abruzzo e Molise e Lazio, oltre i 1200 metri in Campania e Basilicata.

Domenica 16 febbraio il tempo migliorerà quasi ovunque salvo ultimi fenomeni al Sud e sul Medio Adriatico, nevosi sull’Appennino centro-meridionale oltre i 700-900 metri. Nubifragi e locali allagamenti interesseranno Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest’ultima regione a partire dalla notte. Tempo invece più stabile al Nord, ma con valori ben sotto lo zero di notte e al primo mattino.

E anche la seconda metà di Febbraio si preannuncia alquanto dinamica e pure a tratti molto fredda a causa dell’arrivo di un’ulteriore ondata di gelo.