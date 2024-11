In arrivo un proprio e vero “proiettile gelido” sull’Italia. A usare la metafora è Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, che spiega che, nelle prossime ore, una massa d’aria gelida, racchiusa in un piccolo nucleo, un nocciolo polare, transiterà molto velocemente dalla Romagna fino al Canale di Otranto, abbandonando poi l’Italia nella giornata di venerdì.

“Il proiettile – spiega Garbinato – sarà veloce, non come un vero proiettile che viaggia a 2000 km/h ma abbastanza veloce da lasciare il nostro Paese entro venerdì. Venerdì sono infatti attesi gli ultimi fenomeni ‘svedesi’ su Puglia, Basilicata e Calabria, con qualche momento di residua instabilità in Sicilia. La quota neve al Sud si attesterà sui 1200-1500 metri, con vento teso che farà percepire temperature invernali: avremo l’effetto wind-chill, il raffreddamento legato al vento che porta via il calore dalla nostra pelle”.

Tutto sommato, invece, “il weekend poi sarà buono: prevarrà un bel sole in un cielo terso, ripulito dall’umidità dal nocciolo polare svedese. Farà molto freddo al mattino con gelate al Nord e localmente al Centro; solo tra Liguria di Levante ed Alta Toscana si prevedono delle deboli piogge per correnti marittime di Libeccio”.

Nel dettaglio

Giovedì 14. Al Nord: peggiora in Romagna. Al Centro: venti freddi, peggiora su Adriatiche con neve a quote collinari. Al Sud: instabile e più freddo.

Venerdì 15. Al Nord: cielo sereno, gelate al mattino. Al Centro: venti freddi, minime vicino a zero anche in pianura. Al Sud: piogge e neve poi migliora.