L’Italia continua a essere protetta da un robusto anticiclone, che però sta iniziando a mostrare i primi segnali di cedimento, in particolare al Sud. Aspettiamoci una settimana con il Paese diviso a metà dal punto di vista meteorologico. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma uno scenario ancora dominato dall’alta pressione ma con dei cambiamenti all’orizzonte. Stanno per tornare infatti piogge e temporali su alcune zone. Sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Val Padana, si conferma l’alta pressione. Questo regime anticiclonico garantirà giornate per lo più soleggiate in montagna e cieli grigi e umidi in pianura. Purtroppo, spiega l’esperto, la stasi atmosferica si tradurrà in inversione termica e in un aumento dell’inquinamento. Lo strato d’aria fredda e pesante al suolo, “coperchiato” dall’aria più calda in quota, intrappolerà tutte le emissioni inquinanti, con la Pianura Padana che tornerà a fare i conti con l’aria pesante.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Il fronte opposto è rappresentato dal Sud Italia. Qui, già a partire da martedì, l’equilibrio anticiclonico verrà spezzato dall’arrivo di un vortice insidioso. Questo sistema perturbato innescherà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le prime regioni a essere colpite saranno le due Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, dove si prevedono nubifragi e temporali anche violenti. Successivamente, il maltempo si estenderà alla Calabria e, nella seconda parte della settimana, anche sulla Puglia. Con l’arrivo del maltempo, è atteso un calo delle temperature al Sud, ma questo sarà lieve e non eccessivo, limitandosi a riportare i valori termici sulle medie del periodo autunnale. Mentre è possibile che al Nord, i venti di Grecale, possano tamponare temporaneamente questa stasi d’aria inquinata verso la seconda parte della settimana.

Martedì 14. Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sicilia e Sardegna, anche con piogge. Sole altrove. Mercoledì 15. Al Nord: qualche pioggia sui settori alpini, sole altrove. Al Centro: rovesci sparsi sul Lazio, meglio altrove. Al Sud: maltempo con piogge e temporali. Tendenza: vortice con forte maltempo al Sud, stabile al Nord.