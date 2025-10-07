Italia divisa in tre: caldo fuori stagione al Nord con una bella ‘ottobrata’, timida ottobrata anche al Centro, freddo al Sud. È questo, in sintesi, il quadro di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che prevede un fine settimana “tutto sommato gradevole”. Nei prossimi giorni, afferma, ci saranno “tre fasce climatiche: al Nord arriveremo a toccare massime di 24-25°C ben oltre la media della prima decade di ottobre; al Centro sono previste più o meno le stesse temperature ma, in questo caso, saliremo poco oltre le medie e vivremo quasi una fase normale per ottobre.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Di contro, al Sud il termometro e il vento saranno quasi invernali: la burrasca in atto sul basso versante adriatico e ionico continuerà fino a mercoledì mentre le minime e le massime oscilleranno su valori tipici di fine novembre almeno fino a venerdì”. Il mare sarà molto mosso o agitato intorno alle Isole maggiori e al Sud “con onde alte fino a 3-4 metri e altre mareggiate sulle coste esposte; al Centro-Nord la situazione sarà invece tipica di una bella ottobrata” termine che, ricorda Tedici, “deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia” e che dal punto di vista meteorologico “indica un periodo tipico durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni provocando di conseguenza condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale”.

Mercoledì 8. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: bel tempo, clima mite. Giovedì 9. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge in Sardegna, bel tempo altrove. Tendenza: fine settimana tutto sommato gradevole.