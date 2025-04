Che tempo farà nei prossimi giorni? iLMeteo.it comunica le previsioni per la giornata di domani. Anticiclone che avanza sull’Italia, ma soffiano ancora venti di Grecale e Tramontana. La giornata sarà contrassegnata da un tempo ancora un po’ instabile al Centro, soprattutto sui settori appenninici e più incerto, piovoso e anche temporalesco al Sud, specie, ma non solo, sui rilievi e zone vicine ad essi. Maltempo anche in Piemonte con pioggia e neve 900 metri. Nubi sparse altrove.

Oggi intanto soffiano venti freddi di Grecale; insistono condizioni di maltempo su alcune regioni. Giornata instabile con temporali e rovesci su Adriatiche e regioni meridionali tutte. Neve in collina sugli Appennini centrali, oltre i 1200 1400 metri al Sud. Tutto sole altrove, a parte più nubi al Nordest, anche con qualche pioggia possibile sull’Emilia Romagna orientale. Calo termico generale.

Nel dettaglio:

Mercoledì 2 Aprile. Nord: la giornata vedrà un tempo instabile sul Piemonte occidentale, con rovesci sparsi e fiocchi di neve sulle Alpi. Altrove, più asciutto. Centro: In giornata avremo dei rovesci sul medio versante adriatico, nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti dai quadranti settentrionali. Sud: In questa giornata ci saranno dei temporali o rovesci sui settori appenninici e zone vicine ad essi. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Giovedì 3 Aprile. Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o più nuvoloso soltanto sui settori occidentali. Clima mite. Centro: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime fino a 21 gradi. Sud: Giornata che sarà più instabile sulla Calabria dove ci saranno dei temporali con grandine. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni