Che tempo farà nei prossimi giorni, maltempo col ciclone Boris: ecco quali saranno le regioni più colpite

L’area di bassa pressione Boris, che ha causato condizioni di maltempo intensi in Europa centrale, è pronta a tornare sui suoi passi, percorrendo quasi la stessa traiettoria ma in senso contrario. Dopo aver attraversato la Francia, il Mediterraneo e i Balcani, Boris si sposterà nuovamente verso il Mediterraneo per poi risalire verso la Francia e ricongiungersi al flusso atlantico principale. Questo movimento retrogrado è il risultato di una potente rimonta anticiclonica sul Nord Europa, che farà sì che le correnti si orientino dai quadranti orientali.

Le previsioni per i prossimi giorni

Martedì 17 settembre, l’Italia sarà investita da una nuova fase di maltempo. L’instabilità sarà particolarmente accentuata al Centro Sud e in Emilia Romagna, con piogge e rovesci intermittenti, che potrebbero assumere carattere temporalesco. Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente persistenti e intense sulla Romagna e sulla bassa Emilia, con accumuli significativi di pioggia. Anche al Nord ci saranno alcune piogge, soprattutto al Nordovest, sebbene siano meno diffuse. Le temperature sono previste in calo, con venti moderati o forti a rotazione ciclonica e mari molto mossi o localmente agitati.

Mercoledì, il maltempo continuerà a imperversare al Centro Sud e sull’Emilia Romagna, con piogge e temporali che potrebbero risultare intensi e persistenti, specialmente sull’Emilia orientale, la Romagna e le Marche. Anche la Liguria e il basso Piemonte potrebbero vedere qualche pioggia. Al resto del Nord, le nuvole saranno irregolari e i fenomeni poco incisivi. Le temperature resteranno stabili o potrebbero aumentare leggermente al Sud, mentre i venti rimarranno moderati a rotazione ciclonica. I mari continueranno a essere molto mossi. Giovedì, l’instabilità sarà ancora presente al Centro Sud e in Emilia Romagna. I fenomeni saranno più persistenti tra Emilia Romagna e Marche, mentre le aree tirreniche, il resto del Nord e l’estremo Sud vedranno condizioni meno severe. Le temperature non subiranno grandi variazioni, e la ventilazione sarà ancora moderata con mari mossi o molto mossi.

Da venerdì maggiore variabilità

Tra venerdì prossimo e nel weekend, la pressione sarà in temporaneo aumento sull’Italia, con nuvolosità sparsa generalmente poco attiva. Tuttavia, non si escludono piovaschi nelle ore centrali, in particolare lungo le Alpi, l’Appennino e al Sud. Le temperature sono previste in generale aumento.