Dal cuore della tempesta Herminia, situato sulle Isole Britanniche, si sviluppa una vasta perturbazione che attraversa l’Europa centrale fino a raggiungere il Mediterraneo e l’Italia. Le regioni settentrionali italiane sono le più coinvolte, con un’intensificazione del maltempo su Nordovest e Lombardia. Questo fronte si espanderà rapidamente verso il Nordest. Al Centro e al Sud, il tempo rimane stabile e mite, ad eccezione di alcune piogge sull’alta Toscana.

Neve sulle Alpi

La perturbazione ha portato nevicate sulle Alpi centro-occidentali, con accumuli fino a 20 cm nella notte in Valle d’Aosta, sopra i 1500 metri. In alcuni punti la neve è scesa fino a 700 metri. Le nevicate si sono estese ai rilievi piemontesi e lombardi, intensificandosi nelle ultime ore sopra i 1200/1400 metri.

Rovesci su Liguria e Val Padana

Piogge e rovesci interessano la Liguria, l’Emilia occidentale e parte della Lombardia, estendendosi al Veneto occidentale. Fenomeni particolarmente intensi si stanno verificando nel Levante Ligure, specialmente nelle zone interne tra Genova e La Spezia. Anche la Lombardia orientale sta registrando un incremento delle precipitazioni.

Raffiche di Garbino su Appennino

I venti sudoccidentali, il Garbino, soffiano con raffiche che raggiungono i 120 km/h sulle vette marchigiane. Le temperature sono piuttosto miti: 14°C al mattino su Riminese e Pesarese, fino a 15°C sull’Anconetano e nel Chietino.

Previsioni per le prossime ore

Al Nord, il tempo sarà instabile con piogge e temporali, specie in Liguria, dove gli accumuli pluviometrici potrebbero superare i 120 mm entro fine giornata. Fenomeni intensi sono attesi anche su Lombardia e alto Triveneto, con accumuli fino a 80 mm. La neve cadrà sopra i 1200/1400 metri sulle Alpi. Al Centro, le precipitazioni saranno concentrate in Toscana, specialmente su Lunigiana e Garfagnana, con accumuli fino a 120 mm. Sul resto del Centro e al Sud il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con temperature in aumento e venti meridionali in rinforzo.