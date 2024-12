Le festività natalizie si apriranno con un clima invernale caratterizzato da freddo intenso, pioggia e neve a bassa quota. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, queste condizioni interesseranno soprattutto la Pianura Padana, il Centro e il Sud Italia. “Proprio in vista delle festività natalizie vivremo una fase di crudo inverno”, spiega il meteorologo Stefano Rossi.

Vigilia di Natale: l’Adriatic Snow Effect

Il 24 dicembre sarà caratterizzato da precipitazioni irregolari che interesseranno il Centro e la fascia adriatica, con nevicate fino a bassa quota. Al Sud, la neve raggiungerà le zone di alta collina. Più sole al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Antonio Sanò segnala un curioso fenomeno: l’Adriatic Snow Effect. Questo effetto si verifica quando l’aria gelida interagisce con l’acqua più calda del mare, generando nubi cumuliformi che portano improvvise bufere di neve sulle coste adriatiche.

Il giorno di Natale vedrà un miglioramento graduale, anche se persisterà instabilità sul versante adriatico e al Sud, con neve a basse quote sull’Appennino centrale. Attenzione ai venti forti e alle nevicate in queste aree.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Da Santo Stefano il tempo migliorerà grazie all’alta pressione che porterà sole su gran parte d’Italia. Tuttavia, residui instabili potrebbero interessare l’estremo Sud, mentre la nebbia potrebbe tornare in Valle Padana. Tra il 27 e il 29 dicembre, non si esclude l’arrivo di una goccia fredda dalla Russia.

Capodanno, alta pressione e clima invernale

Per il Capodanno, le previsioni indicano un periodo stabile grazie all’alta pressione. Federico Brescia prevede temperature in media o leggermente sopra la media, con possibili nebbie in pianura. Eventuali piovaschi sulle regioni tirreniche restano poco probabili.