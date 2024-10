Che tempo farà nei prossimi giorni: ottobrata in arrivo, sole e temperature miti su tutta l’Italia

Dopo un inizio di ottobre segnato da maltempo e piogge intense, gran parte dell’Italia si prepara a vivere una fase di stabilità atmosferica, caratterizzata da sole e temperature più miti. Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, ha confermato l’arrivo di una rimonta dell’alta pressione che porterà a un miglioramento significativo delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale. Le forti piogge che hanno interessato soprattutto il Centro-Nord nei primi giorni di ottobre stanno per cessare, lasciando spazio a giornate più serene.

Nelle prossime ore, ci sarà ancora qualche residuo di maltempo in alcune aree, come il Triveneto orientale, la Toscana e il Basso Tirreno, con locali piovaschi. Tuttavia, il tempo migliorerà progressivamente in tutte le regioni, segnando l’inizio di una lunga fase di bel tempo.

Il weekend: sole su quasi tutta l’Italia

Per il weekend, le previsioni indicano sole su quasi tutto il Paese. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a causa dei venti freschi provenienti dai quadranti settentrionali, soprattutto al Sud e in Sardegna. Tuttavia, il sole sarà protagonista da Nord a Sud, illuminando i paesaggi autunnali con il caratteristico foliage. Al Nord-Ovest e nelle aree montane potrebbero verificarsi addensamenti di nubi, ma senza precipitazioni. Questo garantirà un fine settimana ideale per attività all’aria aperta.

Le temperature massime raggiungeranno valori sopra la media stagionale in diverse località italiane. In particolare, sulle coste di Sardegna e Sicilia si prevedono massime di 28°C, mentre in Puglia e Calabria si arriverà fino a 27°C. A Napoli e Roma, le temperature raggiungeranno i 24°C, mentre a Firenze si toccheranno i 22°C. Anche a Milano, con una massima di 20°C, si registrerà una temperatura superiore alla media di ottobre, che solitamente si attesta sui 18°C.

Ottobrata prolungata: bel tempo fino a fine mese?

Le proiezioni a lungo termine indicano che il bel tempo potrebbe persistere fino alla fine di ottobre. Gli ultimi modelli meteorologici suggeriscono la possibilità di una lunga ottobrata, con un’alta pressione che garantirà stabilità atmosferica. Sono previsti solo due possibili passaggi perturbati intorno a venerdì 18 e venerdì 25 ottobre, ma nel complesso l’anticiclone potrebbe dominare per gran parte del mese.

