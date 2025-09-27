La prossima settimana in Italia si prospetta un peggioramento di stampo tardo-autunnale, confermato dai principali modelli meteo. L’elemento chiave sarà un impulso di aria fredda proveniente dalla Siberia, che scenderà verso il Mediterraneo grazie a un anticiclone bloccato sulla Scandinavia.

Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e le acque ancora miti del Mediterraneo favorirà la formazione di una depressione, responsabile di maltempo diffuso. La posizione esatta di questo minimo depressionario resta incerta, e determinerà intensità e distribuzione di piogge e temporali. In generale, però, ci si aspetta un calo delle temperature e possibili nevicate a quote medio-alte sull’Appennino (circa 1600-1800 metri).

Come evolverà la settimana

Lunedì e martedì saranno giornate tranquille, con sole prevalente su gran parte d’Italia. Qualche annuvolamento e sporadici piovaschi potrebbero interessare il Nordest, il medio basso Adriatico e il basso Tirreno. Le temperature si manterranno leggermente sotto la media stagionale.

Da mercoledì il tempo inizierà a peggiorare con l’avvicinarsi dell’aria fredda. Al Centro e al Sud compariranno piogge e temporali, mentre al Nord il peggioramento sarà più limitato. Giovedì si svilupperà la depressione principale, con il minimo previsto tra l’alto Adriatico e l’area Ionica. La posizione esatta del minimo farà la differenza sulla distribuzione delle piogge, ma in generale tutta l’Italia sarà interessata da maltempo, vento forte e calo delle temperature.

Weekend e prime nevicate

Per venerdì e il weekend, gli scenari sono ancora incerti. Fino a sabato la bassa pressione resterà probabile, mentre domenica potrebbe arrivare un’alternanza tra un rialzo dell’alta pressione e residua instabilità su alcune regioni.

In sintesi, l’inizio di ottobre porterà in Italia una fase di maltempo tardo-autunnale, con piogge, temporali e prime nevicate sui rilievi. Al momento, il Nord, soprattutto a nord del Po, potrebbe essere meno colpito, ma la situazione sarà confermata solo con i prossimi aggiornamenti.