Nelle prossime 24 ore una perturbazione proveniente dalla Francia causerà condizioni di forte maltempo, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e vento. Il weekend sarà più soleggiato, soprattutto al Nord. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Le raffiche di vento più pericolose sono previste di Ponente o di Libeccio su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio e su tutti settori adriatici; ma attenzione anche sul resto del Nord Italia dove avremo un sensibile rinforzo del vento”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Le piogge colpiranno invece il Nord-Ovest e la Toscana fino all’ora di pranzo del giovedì, poi si sposteranno velocemente verso il Nord-Est e l’Umbria; al Sud e sul resto del Centro il tempo sarà più variabile, con rovesci alternati a schiarite”. “Venerdì grazie al deciso e veloce allontanamento del ciclone verso l’Europa orientale il tempo in Italia sarà buono – aggiunge Tedici – i venti ancora forti di maestrale saranno in graduale attenuazione nel corso della giornata. Nel weekend avremo altri momenti di sole in un contesto più freddo al mattino; nel corso della domenica un nuovo peggioramento porterà piogge sulle regioni centrali e su quelle tirreniche. Questo nuovo peggioramento insisterà sulle stesse zone fino a martedì” poi si registra “il ritorno di un’alta pressione che però non durerà. All’orizzonte si vede un nuovo peggioramento per le festività di Ognissanti”.

Venerdì 24. Al Nord: tanto sole, ventoso. Al Centro: soleggiato. Al Sud: cielo variabile con temperature oltre la media del periodo. Sabato 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: qualche piovasco in Toscana. Al Sud: qualche piovasco sulle tirreniche, temperature oltre la media del periodo. Tendenza: domenica piogge soprattutto al Centro, lunedì al Sud.