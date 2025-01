Il blocco anticiclonico che ha portato un vortice di bassa pressione sulle nostre regioni sta cedendo sotto la spinta del flusso atlantico. L’alta pressione rimarrà solo sull’Europa orientale, ma non per molto: anche quel settore sarà raggiunto dall’instabilità entro metà settimana. Le perturbazioni atlantiche, quindi, porteranno un clima umido e ventoso anche in Italia, con temperature più miti.

Prime perturbazioni: lunedì e martedì

Tra lunedì e martedì è previsto il passaggio di una prima perturbazione. Le regioni più colpite saranno il Nord e quelle tirreniche. Sulle Alpi potrebbe nevicare a quota 800-1000 metri, ma entro martedì la neve cadrà più in alto, oltre i 1200-1400 metri sull’Appennino. Le temperature saliranno leggermente, mantenendosi però vicine alla media del periodo. I venti arriveranno dai quadranti meridionali.

Una nuova perturbazione: mercoledì e giovedì

Tra mercoledì e giovedì arriverà un secondo fronte atlantico, collegato a un vortice di bassa pressione sul Regno Unito. Questo potrebbe creare un centro di bassa pressione secondario sulle regioni del Nord Italia, con piogge più intense sul Centro-Nord e una maggiore protezione anticiclonica al Sud. Le temperature al Sud saliranno ulteriormente, superando la media stagionale.

Tendenze per i giorni successivi

Dopo giovedì, i modelli meteorologici presentano incertezze. C’è il 70% di probabilità che si mantenga un flusso atlantico da ovest a est, con perturbazioni che colpiranno soprattutto il Nord e un’alta pressione più stabile altrove. Le temperature, in generale, saranno sopra la media in gran parte del Paese.