Ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Dopo l’intensa perturbazione che ha colpito recentemente le regioni tirreniche, si attende un nuovo fronte perturbato sull’Alta Toscana e lungo tutto il settore occidentale italiano, dalla Liguria fino alla Sicilia.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Il maltempo più intenso è previsto nella zona delle Alpi Apuane e nelle prossime 24 ore, prosegue la nota, sono attesi fenomeni significativi anche sul Basso Tirreno e sui settori di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Giovedì 23 ottobre, inoltre, è prevista una nuova perturbazione dovuta all’arrivo di una massa di aria fredda verso il Mediterraneo, con piogge abbondanti e vento forte su gran parte del Centro-Nord, mentre al Sud resisteranno temperature anche sopra la media del periodo. In particolare, si prevedono piogge diffuse e forti al Nord, soprattutto tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Qui, secondo Tedici; si stimano circa 250 millimetri di pioggia che andrebbero ad aggiungersi ai 200 già caduti su queste zone. Per venerdì è atteso invece un miglioramento.

Giovedì 23. Al Nord: maltempo. Al Centro: rovesci e vento forte. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, caldo su Sicilia, Sardegna e Calabria ionica. Venerdì 24. Al Nord: tregua più asciutta, sole e nebbie in val Padana. Al Centro: soleggiato. Al Sud: cielo variabile con temperature oltre la media del periodo. Tendenza: ancora flusso atlantico con piogge specie sulle tirreniche.