Che tempo farà nei prossimi gioni? L’inizio del 2025 non sarà dei migliori: due perturbazioni, infatti, attraverseranno il Paese da qui fino all’Epifania. Poi sarà la volta del gelo artico.

Le due perturbazioni

La prima, spiegano gli esperti, inizierà a interessare l’Italia già da domani, venerdì 3 gennaio, con piogge in arrivo sull’Emilia Romagna, successivamente al Centro e quindi in Campania. Poi l’arrivo al Sud nella giornata di sabato 4 gennaio. L’aria fredda polare in quota favorirà la caduta della neve fin sopra i 900-1000 metri sui rilievi emiliano romagnoli e dai 1400 metri sui rilievi del Centro.

La seconda si attiverà sul finire di domenica 5 gennaio, compromettendo il giorno dell’Epifania. Le precipitazioni interesseranno a carattere irregolare tutto il Nord e la Toscana. La neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 6-800 metri, ma vi è il rischio di vedere qualche fiocco anche su alcune zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia. Dal 9 e dal 10 gennaio poi, il gelo artico.

Le previsioni nel dettaglio

Domani, venerdì 3 gennaio: Al Nord: piogge in Emilia Romagna. Al Centro: peggiora con piogge sparse. Al Sud: peggiora in Campania con piogge. Sabato 4 gennaio – Al Nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, altrimenti sole. Al Centro: nubi al mattino poi sole. Al Sud: ultimi rovesci su Calabria e Basilicata.