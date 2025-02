Che tempo farà nei prossimi giorni? L’alta pressione è in aumento sull’Italia, ma ci saranno nubi e locali piogge sparse.

Nella giornata di martedì 18 febbraio avremo nuvolosità sparsa tra Prealpi ed alte pianure e delle nubi anche in Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 10. Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 avremo anche nebbia in alcuni settori della valle Padana, specialmente le aree di aperta campagna e i distretti prossimi ai principali corsi d’acqua.

Al centro il tempo sarà stabile con il cielo parzialmente nuvoloso. Ci saranno nubi tra l’Adriatico e la Toscana ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Sud invece avremo ancora della variabilità con maggiori annuvolamenti su basso Tirreno e Sicilia. Qui ci sarà il rischio di locali fenomeni sulle regioni orientali. Temperature in prevalenza stabili, massime tra 10 e 15.

Il tempo mercoledì 19 febbraio

Mercoledì 19 febbraio, al Nord ci saranno molte nubi ma senza fenomeni degni di nota. Ci saranno ampie zone di sereno, invece, sui settori alpini e sul Friuli Venezia Giulia. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 10.

Al Centro ci saranno molte nubi con locali aperture. Locali deboli piogge sul Lazio. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 12. Al Sud, la nuvolosità sarà irregolare, più compatta tra Calabria e Sicilia con qualche precipitazione specie sui settori orientali. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 10 e 14.

Il tempo giovedì 2o febbraio

Tra tre giorni, ossia giovedì 20 febbraio, al Nord avremo un tempo in prevalenza soleggiato eccetto per locali annuvolamenti sull’Emilia Romagna. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 11. Gelate nottetempo. Al Centro proseguirà la nuvolosità irregolare che sarà più intensa sul Lazio, dove sarà possibile qualche debole piovasco. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 13.

Al Sud ci sarà invece una modesta instabilità con annuvolamenti anche intensi associati a qualche precipitazione tra bassa Calabria e Sicilia centro orientale. Temperature senza sostanziali variazioni, massime tra 10 e 14.