Che tempo farà nei prossimi giorni? L’Italia si trova divisa tra le grandi depressioni atlantiche che, da ovest, cercano di spingere la loro influenza verso il bacino del Mediterraneo e dal grande freddo collegato ai venti gelidi che provengono da est.

Il nostro Paese, malgrado questo scenario e malgrado il fatto che comunque siamo in pieno inverno, continua al momento ad essere influenzato dall’alta pressione di origine africana. Nonostante ciò, il quadro meteorologico non riesce però a mantenersi stabile, in quanto deboli infiltrazioni d’aria umida in arrivo dal vicino Atlantico disturbano l’area più occidentale del Paese. Sul lato opposto, quello orientale, risentiamo invece di una influenza dei venti freddi che arrivano dai vicini Balcani.

Insomma, il panorama meteorologico è incerto e continuerà ad esserlo anche almeno fino a giovedì 20, in quanto la circolazione generale non subirà particolari cambiamenti. Se oggi le maggiori note d’incertezza investiranno la Sicilia e il distretto adriatico, da mercoledì 19 e giovedì 20 ci saranno nubi irregolari sulle regioni di Nordovest, gran parte del distretto tirrenico e, ancora una volta, sulla Sicilia. Sono previsti piovaschi sparsi, più probabili su alcuni settori della Toscana, sul Lazio, sulla Sicilia orientale e meridionale. Qualche debole piovasco potrà anche spingersi verso i comparti più meridionali della Calabria.

Sul resto del Paese avremo una maggiore presenza di schiarite, alternate a qualche momento di moderata variabilità, ma non sarà comunque necessario avere un ombrello a portata di mano.

Da venerdì 21 avverrà però un evidente cambiamento. I venti freddi dai Balcani cesseranno di influenzare le zone più orientali del nostro Paese, spostando il loro raggio d’azione ulteriormente verso est. Da ovest si avvicinerà leggermente il flusso atlantico, quel che basta per richiamare venti più miti dal Nord Africa, che provocheranno un ulteriore consolidamento dell’anticiclone africano sul nostro Paese.

Avremo così un contesto meteo più stabile, in parte anche maggiormente soleggiato e con temperature in moderato aumento, più apprezzabile al Sud, sul lato tirrenico e sulle due Isole Maggiori. Questo sarà molto probabilmente il preludio a un weekend di tempo discreto per gran parte dell’Italia, contrassegnato inoltre da temperature via via sempre più miti.