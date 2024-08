Che tempo farà nei prossimi giorni: preparatevi al weekend più caldo dell’anno tra afa e temporali

Che tempo farà nei prossimi giorni. La potenza dell’anticiclone africano sta aumentando a dismisura, favorendo in Estate ondate di caldo anomalo alternate a nubifragi e grandinate. E’ il nuovo clima estivo del XXI secolo, causato dall’accumulo di tanto calore e umidità nei bassi strati, accumulo che agisce come combustibile per la formazione di violenti temporali. A spiegarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Nel weekend e lunedì 12 agosto il picco di caldo

Secondo l’esperto, nelle prossime ore avremo altri rovesci di calore, più diffusi nel pomeriggio sul settore di Nord-Est e lungo l’Appennino. In seguito, gradualmente, l’alta pressione diventerà ancora più robusta e opprimente e anche questi fenomeni scompariranno per qualche giorno. Il picco di caldo, oltre che nel weekend, è atteso anche lunedì12 agosto. I cieli saranno sgombri da nubi e farà molto caldo.

Temperature fino a 40 gradi già da venerdì

Intanto, nel pomeriggio, nonostante questi temporali, le temperature non caleranno, anzi avremo ancora estremi di 38°C al Sud, 37°C anche a Terni e 35°C a Bologna e Roma. Ma sarà da venerdì che il termometro salirà ancora: è in arrivo il weekend più caldo del 2024 con 40°C a Ferrara, Firenze, Forlì, Terni e valori simili, molto diffusi, su gran parte del Sud e sulle Isole Maggiori.

Molto caldo anche al Centro-Sud: Roma boccheggerà tra 34 e 37°C almeno fino al 20 agosto, al meridione i valori saranno ancora più alti ad oltranza. Al Nord, invece, spiega ancora l’esperto, potremmo assistere ad un cedimento dell’anticiclone intorno a Ferragosto: è presto per esserne certi, ma potrebbero arrivare correnti più “fresche” dall’Oceano Atlantico. Queste correnti atlantiche favorirebbero purtroppo anche forti temporali.