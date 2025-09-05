Il primo weekend di settembre sarà soleggiato e con temperature in aumento. È questa la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che conferma la presenza dell’anticiclone fino ai primi giorni della prossima settimana. “Solo nelle prossime ore saranno possibili temporali sparsi sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti; questi rovesci saranno in graduale spostamento da ovest verso est”. Oggi, dunque, è prevista qualche perturbazione al mattino ancora tra Lombardia e Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi.

Dal pomeriggio l’instabilità interesserà al più l’estremo Nord-Est, ancora una volta soprattutto le montagne ma a tratti anche le vicine pianure. Nel fine settimana, invece, dominerà il sole. Le temperature saranno “gradevoli fino a sabato”. Poi domenica inizierà a fare caldo in Sardegna, con punte di 37-38°C nelle zone interne e condizioni di afa lungo le coste, ed in seguito anche sullo Stivale”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Tra lunedì e martedì è, infine, prevista “un’onda mobile calda”, cioè un anticiclone apparente che precede un fronte atlantico in arrivo con piogge sparse. “Infatti – conclude Tedici – da mercoledì in poi arriveranno dei temporali localmente intensi che colpiranno il Nord, la Sardegna, il Lazio e la Toscana con qualche acquazzone non escluso entro giovedì sul settore tirrenico meridionale”.

Sabato 6. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: sole prevalente. Domenica 7. Al Nord: bel tempo, più caldo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: “onda mobile calda con temperature in aumento”, intensa perturbazione da mercoledì.