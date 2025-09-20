Che tempo farà nei prossimi giorni? Qualche pioggia in Piemonte domenica pomeriggio, lunedì peggiora
iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Domenica 21 settembre, al Nord giornata con molte più nubi sulle Alpi occidentali dove pioverà dal pomeriggio. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo estivo.
Domenica pomeriggio pioverà in Piemonte
Al Centro la giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il sole splenderà in un cielo sereno e a tratti parzialmente nuvoloso.
Al Sud la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si potràà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.
Lunedì diffuso peggioramento al Nord
Lunedì 22 settembre al Nord subito con un diffuso peggioramento del tempo al Nordovest con rovesci e temporali forti. Entro sera peggiorerà anche al Nordest.
Al Centro la giornata trascorrerà dapprima con un peggioramento del tempo, all’inizio in Toscana e poi nel Lazio. Attesi rovesci e locali temporali.
Al Sud condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, ma non in Sardegna dove pioverà.