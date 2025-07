Dopo una settimana caratterizzata da temperature meno afose e temporali arriva una fase metereologica più stabile dovuta ad una rimonta anticiclonica di matrice africana già a partire da oggi.

Aumento termico ma a valori normali

Ma l’aumento termico non raggiungerà valori eccezionali – a parte qualche picco di 35 gradi al Sud – e a metà settimana ci sarà l’ingresso di correnti più fresche da Nord-Est con locali temporali sul Triveneto e medio-alto Adriatico. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

“Lo scenario che abbiamo appena vissuto che all’apparenza può essere sembrato anomalo o persino fresco è in realtà in linea con quello che dovrebbe essere il clima mediterraneo in estate – afferma -. I modelli mostrano una tendenza per l’ultima decade di luglio dominata dal caldo africano. Si prevedono possibili picchi termici di +28°C a 1500m di altitudine, il che significa che al suolo non vivremo una fase molto piacevole in particolare al Centrosud. Non si esclude però che la cupola africana non riesca a estendersi troppo verso nord, lasciando spazio a qualche temporale sulle aree più settentrionali del nostro Paese”. Nel dettaglio.

Lunedì 14. Al Nord: locali temporali su Alpi. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. Martedì 15: al Nord: sole e più caldo. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato e più caldo. Mercoledì 16: al Nord: temporali sul Triveneto, calo termico. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sereno e caldo Tendenza: ulteriore rimonta dell’anticiclone africano dal weekend.