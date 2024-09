Che tempo farà nei prossimi giorni, sarà una settimana tra pioggia e il ritorno del caldo

Questa settimana, l’ultima di settembre, sarà caratterizzata da un clima variabile in tutta Italia, con due perturbazioni in arrivo che colpiranno soprattutto il Nord e il ritorno dell’anticiclone africano che porterà caldo estivo al Centro e Sud. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, le regioni settentrionali continueranno a essere bersagliate da piogge e temporali, mentre al Centro-Sud il clima sarà prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature in forte rialzo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Maltempo in arrivo

Oggi, lunedì 23 settembre, la prima perturbazione della settimana attraverserà il Nord Italia, portando piogge diffuse e anche intense in Pianura Padana, con un peggioramento generale delle condizioni atmosferiche su Toscana, Umbria e Lazio. Anche la Campania sarà colpita dal maltempo, mentre la Sardegna vedrà miglioramenti già nel corso della giornata. Nelle regioni del Sud, i rovesci saranno alternati a schiarite. Martedì 24, la perturbazione si sposterà verso levante, con piogge residue sul Triveneto e nubi sparse in Lombardia. Al Centro-Sud, invece, il tempo sarà più stabile, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Il ritorno dell’anticiclone africano

Da mercoledì 25 settembre 2024, l’anticiclone africano inizierà a espandersi sulle regioni centro-meridionali, portando un clima estivo e temperature in aumento. A Roma, Ancona, Terni e Pescara, le temperature torneranno a sfiorare i 28-29°C, mentre al Sud, soprattutto in Sicilia, si potranno toccare i 33-35°C. Al Nord, invece, ci sarà un peggioramento con l’arrivo di una seconda perturbazione nel pomeriggio-sera di mercoledì, che porterà nuovi rovesci, in particolare sulle Alpi, Prealpi e alte pianure.

Fine settimana di sole

Da giovedì 26 settembre, il tempo continuerà a essere instabile al Nord, con piogge sparse e nubi irregolari, mentre il Centro-Sud godrà di giornate soleggiate e calde, grazie all’alta pressione africana. Le temperature continueranno a mantenersi elevate fino a venerdì 27 settembre, quando l’alta pressione potrebbe finalmente espandersi anche al Nord, portando un miglioramento generale del tempo per il fine settimana, con sole e temperature miti su tutto il territorio nazionale.