Nelle prossime 48 ore, l’Italia si troverà a fare da confine tra due importanti strutture atmosferiche: l’anticiclone, che domina il Mediterraneo occidentale e parte della Spagna, e una circolazione depressionaria estesa sull’Europa centro-orientale.

Per la giornata di oggi, giovedì 10 luglio, sarà l’alta pressione a prevalere sul nostro Paese, garantendo condizioni di bel tempo generalizzato da Nord a Sud. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento di passaggio lungo la dorsale appenninica e sui rilievi alpini settentrionali, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature rimarranno gradevoli, con un clima estivo ma non afoso: le minime scenderanno localmente fino a 13-14°C in pianura al Centro-Nord, mentre le massime si manterranno tra i 26 e i 31°C, superando questi valori solo sulle Isole maggiori. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, vacanze o spostamenti, con un clima generalmente asciutto e ventilato.

Venerdì in arrivo i primi temporali al Centro-Nord

A partire da venerdì 11, però, l’anticiclone comincerà a mostrare i primi segnali di cedimento, eroso sul suo lato occidentale da una depressione atlantica in avanzamento verso la Spagna. Allo stesso tempo, una seconda area di bassa pressione influenzerà i Paesi baltici, contribuendo ad aumentare l’instabilità atmosferica anche sulla nostra Penisola.

Nel pomeriggio sono attesi i primi temporali sparsi, soprattutto in prossimità dei rilievi del Nordest. In serata, i fenomeni potranno estendersi verso le pianure e le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibilità di temporali anche forti, associati a grandinate, colpi di vento e piogge intense. In nottata, qualche rovescio potrebbe raggiungere anche l’alta Romagna, il Bresciano, le Prealpi lombarde e l’alto Piemonte. Anche sull’Appennino centro-settentrionale non sono da escludere fenomeni isolati, soprattutto nelle ore serali.

Il clima resterà comunque piacevole: le correnti più fresche dai quadranti settentrionali garantiranno un buon ricambio d’aria e manterranno le temperature nella norma del periodo.