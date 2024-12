Che tempo farà nei prossimi giorni? Si avvicina un periodo piuttosto turbolento e più freddo per l’Italia. Una massa fredda arriverà dal Polo Nord portando vento, piogge forti e anche neve, possibile fino in pianura.

L’instabilità arriverà prima sulle regioni centro-meridionali, colpendo in maniera più diffusa i versanti adriatici e il Sud. Giovedì 5 sarà la giornata più piovosa per queste regioni. Oltre alla pioggia, a tratti forte, si verificheranno anche nevicate fin sopra i 900-1200 metri di quota. Sempre giovedì inizieranno a soffiare venti più freddi da nord/nordest che abbasseranno le temperature.

Il tempo nel fine settimana

Nel corso di sabato 7 dicembre, l’aria fredda irromperà sul Mediterraneo. Entro sera il tempo peggiorerà via via più diffusamente al Nord con precipitazioni e neve su Alpi e Prealpi. In nottata la neve raggiungerà localmente anche le zone pianeggianti in Piemonte, Lombardia, alto Veneto e alto Friuli.

Domenica 8 dicembre l’aria fredda sfonderà definitivamente sul bacino del Mediterraneo e allora sull’Italia si verificherà un’autentica tempesta di venti di Maestrale e Libeccio con raffiche fin oltre i 90 km/h e conseguenti mareggiate sulle coste esposte, specie tra Liguria e Toscana e su quelle tirreniche, oltreché in Sardegna.

Se al Nord il tempo sarà a questo punto già migliorato, salvo per ultime precipitazioni all’estremo nordest (nevose a bassa quota), il maltempo si concentrerà su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e poi Sicilia. Oltre alle piogge battenti con il rischio di temporali, scenderà diffusa anche la neve sugli Appennini, favorita dall’abbassamento delle temperature in quota. Sopra i 1000 metri circa nevicherà un po’ dappertutto come non si vedeva da tanti anni in questo periodo.

Il meteo nella prossima settimana

Nella prossima settimana il clima si raffredderà ulteriormente, diventando tipicamente invernale. Continueranno ad esserci condizioni di forte instabilità al Sud e sulle Isole Maggiori con la neve che scenderà addirittura fin sopra i 6-800 metri. Dopo il Sud sarà il turno del Nord.