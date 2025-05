L’Italia è attualmente protetta da una campana anticiclonica di matrice azzorriana, che garantisce condizioni meteo in prevalenza stabili. Il Centro-Sud gode di una giornata ampiamente soleggiata, mentre al Nord si osserva un passaggio di nubi sparse, con basso rischio di piogge almeno fino al mattino. Solo dal pomeriggio potranno svilupparsi acquazzoni o temporali di calore localizzati sui rilievi, fenomeni piuttosto comuni in questa stagione.

Secondo il meteorologo Federico Brescia di iLMeteo.it, la presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, assente nelle ultime estati, è la chiave della stabilità atmosferica attuale. Le temperature sono in aumento, ma senza eccessi: i valori massimi si manterranno in genere tra i 24 e i 27°C, con punte di 28-30°C nelle aree interne di Puglia e Sardegna. Questo clima gradevole, però, non durerà a lungo.

Nuova instabilità in arrivo: martedì temporali e grandine

Già da martedì 27 maggio, infatti, la situazione meteorologica cambierà. L’Italia sarà interessata da una “zona di convergenza” tra masse d’aria più calde e correnti fresche in discesa dal Nord Europa. Ciò porterà a una nuova fase di instabilità, con temporali anche intensi accompagnati da grandine, in particolare al Nord. La Lombardia, e Milano in particolare, dovrà fare i conti con fenomeni violenti già dalla notte e fino alla mattinata di martedì.

Le precipitazioni si estenderanno rapidamente verso il Centro-Sud, dove sono attesi rovesci temporaleschi sparsi. Tuttavia, a partire da mercoledì 28, una nuova rimonta anticiclonica — questa volta di origine africana — porterà un netto aumento delle temperature, specialmente nel weekend tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, quando si potranno superare i 30°C in gran parte del Centro-Sud. Al Nord, invece, la situazione potrebbe tornare instabile da domenica 1 giugno.