Nelle ultime ore temporali e forti piogge hanno colpito in particolar modo l’estrema area meridionale dell’Italia ma le condizioni meteo stanno per migliorare rapidamente ovunque. Rimonta, infatti, l’alta pressione che si appresta a donarci una settimana all’insegna dell’estate di San Martino. È quanto afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. “I prossimi giorni – sottolinea – saranno caratterizzati dalla stabilità atmosferica, con ampi spazi sereni che interesseranno gran parte delle regioni, da Nord a Sud, garantendo giornate prevalentemente soleggiate”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Il rovescio della medaglia è che sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro, le nebbie e le foschie potranno essere persistenti, riducendo la visibilità specialmente all’alba e dopo il tramonto. Sui settori del Nord-Ovest, e in particolare sulla Liguria sono previste invece possibili nubi basse e deboli pioviggini. Fenomeni simili potranno interessare anche l’Alta Toscana. Queste due regioni saranno anche le prime a osservare un deciso peggioramento del tempo nel weekend a causa di un peggioramento che dovrebbe farsi più consistente ovunque nella giornata di domenica 16 novembre.

Martedì 11. Al Nord: soleggiato, locali nebbie su basse pianure, pioviggine in Liguria. Al Centro: prevalenza di sole e nubi. Al Sud: sole e nubi sparse, venti deboli da nord. Mercoledì 12. Al Nord: sole, alcune nebbie al mattino. Al Centro: sereno, nebbie o foschie nei fondivalle. Al Sud: sereno e mite. Tendenza: aumentano le nubi nel fine settimana, possibile peggioramento da sabato 15.