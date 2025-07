Che tempo farà nei prossimi giorni? Dopo un finale di giugno ed un avvio di luglio a dir poco roventi, l’anticiclone africano sembra aver fatto un passo indietro lasciando spazio all’arrivo di correnti nord-atlantiche più fresche.

L’aria in arrivo dall’Atlantico sta portando una ventata di freschezza e anche parecchia instabilità, come abbiamo avuto modo di constatare negli ultimi due giorni. Il tempo cambierà però a partire da domani, mercoledì 9 luglio, con un generale miglioramento. Tornerà quindi un’estate stabile e più gradevole rispetto a quella africana che abbiamo conosciuto nelle ultime settimane.

Si tratta di una svolta, con il sole che tornerà a splendere su gran parte del Paese regalando giornate luminose e piacevoli senza quell’opprimente cappa di calore che ha segnato i giorni scorsi. Le temperature, infatti, si manterranno su valori estivi ma non estremi, con le massime che si assesteranno tra i 28 e i 32°C nelle zone più calde. Le notti finalmente saranno più fresche e dormibili, ben lontane dalle famigerate “notti tropicali” in cui il termometro non scendeva mai sotto i 24-25°C.

All’orizzonte però potrebbe verificarsi un nuovo colpo di scena con nuova instabilità che potrebbe affacciarsi già tra il prossimo weekend e gli inizi della prossima settimana. A partire da domenica 13 luglio potrebbero infatti tornare i temporali al Nord anche se, al momento, si tratta solo di ipotesi che dovranno essere poi confermate nei prossimi giorni. Maltempo o non maltempo, non ci illudiamo troppo: secondo i meterologi all’orizzione c’è anche un ritorno dell’anticiclone africano che presto investirà di nuovo tutta l’Italia.