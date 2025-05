Persistono piogge e temporali, ma l’intenso ciclone che sta portando maltempo al Centronord si sta gradualmente allontanando e la situazione è in miglioramento, tanto che si prevede un weekend soleggiato.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega la progressione climatica delle prossime ore. “Avremo altri temporali sull’Emilia Romagna e sul versante adriatico – sottolinea – localmente anche sul resto delle regioni centrali. Al Sud andrà meglio seppur con nuvolosità in aumento”.

Week-end soleggiato ma non totalmente stabile

Il week-end sarà soleggiato ma non totalmente stabile. Sabato si svilupperanno frequenti acquazzoni pomeridiani a ridosso dei rilievi e localmente in spostamento verso le pianure limitrofe. Al meridione avremo un graduale peggioramento per il transito di un vortice tra Malta e Mar Ionio e non sono esclusi temporali con grandine.

Domenica sarà invece una giornata più soleggiata, salvo per gli ultimi addensamenti a tratti compatti al Sud. Infine un’ultima perturbazione atlantica investirà il Centronord tra martedì e mercoledì, e se le previsioni saranno confermate, l’Anticiclone Africano dovrebbe instaurarsi sull’Italia da giovedì 29 portando sole massime a 30°C.

Nel dettaglio.

Sabato 24. Al Nord: soleggiato. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Lazio, anche a Roma. Al Sud: nubi e schiarite, rovesci sul Basso Tirreno, clima mite e ventoso.

Domenica 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: nubi e schiarite, rare piogge. Tendenza: scoppia l’Estate dalla prossima settimana.