Che tempo farà nei prossimi giorni, weekend con temperature sotto la media

L’autunno ha fatto il suo ingresso in Italia con largo anticipo, portando un drastico calo delle temperature e fenomeni atmosferici tipici della stagione fredda. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, un intenso ciclone polare proveniente dall’Islanda ha abbassato le temperature fino a 15°C in meno rispetto alla media stagionale. La neve è arrivata a quota 1500 metri, un evento solitamente associato al mese di dicembre. Questo scenario autunnale si è diffuso su tutto il territorio nazionale, con freddo pungente e forti venti, specie sulle Alpi e lungo la costa adriatica. Nel weekend, ci si aspettano temporali su Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia.

Temperature sotto la media

Le temperature sono ben al di sotto della media per questo periodo dell’anno. Le uniche regioni a registrare picchi di 27°C sono la Sicilia, mentre in Calabria e Puglia si arriva fino a 25°C. Nel resto del Paese, le temperature non superano i 20-22°C, con città come Roma che raggiungeranno un massimo di 24°C sabato e 27°C domenica. In Pianura Padana, le minime mattutine scenderanno fino a 7-8°C, mentre nelle zone centrali si registreranno valori attorno ai 10°C a Perugia e 13°C a Firenze. Al Sud, le minime saranno intorno ai 15°C, mantenendosi più alte, ma comunque più fresche rispetto ai giorni precedenti.

Tempo nei prossimi giorni: gelate e rovesci

Le massime non supereranno i 25°C, con diffuse gelate sopra i 1500 metri nelle ore più fredde. Per la giornata di domenica si prevedono rovesci localizzati nelle regioni meridionali, con instabilità atmosferica che continuerà almeno fino all’Equinozio d’Autunno. La prossima settimana si preannuncia con risvegli freschi e giornate instabili, con acquazzoni sparsi soprattutto al Centro-Sud e condizioni di bassa pressione persistente.