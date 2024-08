Che tempo farà nei prossimi giorni? Weekend più caldo dell’anno, temperature notturne sopra i 25 gradi

Che tempo farà nei prossimi giorni? E’ in arrivo il weekend più caldo del 2024. L’anticiclone africano Caronte porterà infatti un sensibile aumento delle temperature, sia minime sia massime. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, spiega che questo agosto sarà da record non solo in Italia, con temperature sopra la media in Francia e Germania di 12°C (“solo” 8°C sopra la media invece in Italia) con il caldo torrido che, lunedì 12 agosto, raggiungerà perfino la Danimarca.

Quanto farà caldo in Italia nelle prossime ore?

Quanto farà caldo in Italia nelle prossime ore? Le temperature saliranno fino a 40°C in Sardegna, fino a 39°C al Sud con picchi di 37°C anche a Firenze e Terni, mentre la Capitale con 36°C continuerà a vivere un’ondata di caldo senza fine, iniziata ai primi di luglio. Ma saranno le minime che, durante i prossimi giorni, determineranno il caldo record di questo weekend 2024: ci saranno “sonni bollenti” ed avremo anche la “notte delle stelle 2024” del 10 agosto decisamente tropicale. Ci saranno minime tropicali con le minime che sabato 10 agosto non scenderanno sotto i 27°C a Brindisi e Genova, determinando notti quasi supertropicali (la notte è tropicale quando la minima non scende sotto i 20°C ed è definita “supertropicale” quando non scende sotto i 30° ndr).

Tutta la Liguria soffrirà notti caldissime, ma anche a Massa, Messina, Reggio Calabria e Treviso la minima prevista si aggirerà sui 25°C con 24°C a Firenze, Napoli, Pisa e Venezia.

Il picco notturno

Quando è previsto il picco del caldo notturno? Le minime notturne aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina. Saremo ancora oltre i 25°C di minima (!) da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Insomma saranno proprio le minime quasi “supertropicali” a causare il weekend più caldo del 2024.Cosa succederà invece di giorno? Anche le massime, ovviamente, saranno nordafricane, vicine ai 40°C da nord a sud, disturbate pochissimo dai locali temporali pomeridiani previsti sui rilievi alpini ed appenninici: gli ombrelli saranno aperti nelle ore più calde per ripararsi dal sole cocente, ma tra Basilicata e Calabria sono previsti dei temporali a tratti forti nel pomeriggio.

Ci saranno ancora temporali forti nel weekend?

Nel weekend non sono previsti temporali di calore. Dalle prossime ore svaniranno. E tra sabato e domenica troveremo solo il dominio “assoluto” ed “assolato” dell’Anticiclone Africano Caronte su tutta l’Italia.