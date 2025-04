L’Italia si prepara a vivere una vera e propria altalena meteorologica nei prossimi giorni. A partire da oggi, il tempo sarà caratterizzato da una transizione repentina tra freddo e caldo, accompagnata da ampie schiarite. Lo annuncia Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it. “Nelle prossime ore assisteremo all’ultimo colpo di freddo russo che porterà temporali sugli Appennini e poi verso le regioni centrali e meridionali”, spiega. Giovedì sarà quindi una giornata instabile, ma con temperature in graduale aumento, segno che il freddo sta per cedere il passo.

Anticiclone africano in arrivo

Dalla giornata di venerdì, il protagonista diventerà l’anticiclone africano, che porterà con sé temperature decisamente più miti. Al Sud si toccheranno punte di 28°C entro lunedì, mentre il caldo si farà sentire fino a sabato al Nord e fino a domenica al Centro. Le previsioni indicano giornate prevalentemente soleggiate e miti: venerdì e sabato saranno caratterizzati da bel tempo su gran parte del Paese, con cieli sereni e valori termici sopra la media stagionale.

Domenica delle Palme sotto la pioggia

Ma il bel tempo non durerà a lungo. Proprio dalla Domenica delle Palme, infatti, è previsto un peggioramento del quadro meteorologico, con piogge anche intense in arrivo al Nordovest. Nel corso della nuova settimana, il maltempo si estenderà a quasi tutta la penisola, portando rovesci e instabilità diffusa. Una parentesi piovosa che segnerà la fine dell’ondata di caldo precoce, riportando condizioni più tipicamente primaverili, tra acquazzoni e nuvole in aumento.