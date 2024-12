Un’irruzione di aria fredda, proveniente direttamente dal Polo Nord, si prepara a sconvolgere il continente europeo. Si tratta di una vera e propria ondata di gelo e neve, con condizioni climatiche che ricordano i rigidi inverni polari. A partire dal weekend dell’Immacolata, l’Europa centrale e orientale sarà teatro di un drastico peggioramento delle condizioni meteo, caratterizzato da abbondanti nevicate e temperature gelide.

Le aree più colpite

Paesi come Germania, Svizzera, Austria e Slovenia saranno i primi a subire gli effetti di questa irruzione artica. La Slovenia, in particolare, dovrà affrontare bufere di neve provocate dall’approfondimento di un vortice ciclonico sull’Italia. Dal lunedì successivo, la morsa del gelo si estenderà ulteriormente, coinvolgendo anche la Francia, i Balcani e persino le zone montuose dei Paesi Baschi. Le temperature subiranno un crollo di almeno 10°C in molte regioni, con punte di -15°C nelle località alpine come Sant Moritz.

L’Italia nella morsa del freddo

Anche l’Italia sarà colpita da questa ondata di freddo intenso. Già dalla serata di sabato, le regioni del Nord-Ovest e la Toscana inizieranno a sperimentare i primi effetti, con rovesci, precipitazioni nevose sulle Alpi e fenomeni di graupel (neve granulare). La situazione peggiorerà domenica, quando l’instabilità atmosferica si estenderà a quasi tutta la penisola. Sono previste piogge, temporali, nevicate e venti forti, accompagnati da un brusco calo delle temperature.

Come detto, non nevicherà solamente al Nord: anche gli Appennini, specie domenica 8 dicembre, sono pronti a fare il pieno, con bufere oltre i 6/700 metri su Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Non è finita: anche la prossima settimana si preannuncia movimentata, con la possibilità di altre nevicate fino a quote molto basse.