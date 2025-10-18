Il weekend del 18 e 19 ottobre presenterà un’Italia ancora divisa dal punto di vista meteorologico. Al Sud arriverà l’ennesima perturbazione, mentre al Centro-Nord proseguirà la classica “Bella Ottobrata” con giornate soleggiate e temperature miti.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nelle prossime ore si formerà un vortice sottovento alla catena dell’Atlante, in Algeria, che poi si sposterà verso lo Stretto di Sicilia tra la sera di sabato e la mattina di domenica. Questo fenomeno condizionerà il tempo al Sud, in particolare Sicilia e Calabria, ma anche localmente Abruzzo, Molise e Basso Lazio, portando nuvolosità diffusa e temporali intensi.

Previsioni dettagliate per le regioni meridionali

I rovesci più intensi sono attesi tra il tardo pomeriggio di oggi e la prima parte della domenica su Agrigento, Nisseno, Ragusano, Siracusano e Catanese, con estensione alla bassa Calabria ionica. Questa fase perturbata farà “piovere sul bagnato” nelle zone già colpite da piogge recenti.

Domenica pomeriggio, il tempo migliorerà al meridione e, dalla sera, l’Italia resterà divisa: il maltempo si sposterà verso il Centro-Nord mentre il Sud vivrà un miglioramento graduale.

L’arrivo della perturbazione al Centro-Nord

Da lunedì 20 ottobre, le precipitazioni interesseranno il Nord-Ovest e la Toscana, estendendosi martedì anche a Triveneto, Umbria e Lazio. Entro mercoledì è previsto un importante accumulo di pioggia attorno al Mar Ligure, con maltempo autunnale al Centro-Nord.

Nel contempo, un richiamo di aria calda interesserà Sud e regioni adriatiche, con picchi di quasi 30°C su Marche, Abruzzo, Molise e Isole Maggiori. A Roma le massime oscilleranno tra 24 e 25°C tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre.

Tendenza meteo

Il meteo autunnale mostra alternanza tra pioggia e caldo, con maltempo che traslerà da Sud a Nord e l’Ottobrata che sposterà il sole dal Centro-Nord al Centro-Sud.

Nel dettaglio:

Domenica 19: Nord e Centro soleggiati, maltempo al Sud fino al mattino.

Lunedì 20: Maltempo al Nord e Toscana, Sud in miglioramento.

La tendenza resta di forte perturbazione tra Nord e Toscana, con caldo e bel tempo al Sud e sulla fascia adriatica.