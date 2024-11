Un’irruzione di aria sempre più fredda sta portando un peggioramento delle condizioni meteo su diverse regioni italiane. Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, ha spiegato che nelle prossime ore il maltempo colpirà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud, con precipitazioni diffuse, spesso accompagnate da temporali. La neve inizierà a cadere intorno ai 1600 metri, ma con il progressivo abbassamento delle temperature, grazie ai venti nord-orientali che si intensificheranno entro sera, il limite delle nevicate potrebbe ulteriormente scendere.

A differenza del Centro-Sud, il Nord Italia non sarà interessato da questo peggioramento. La pressione atmosferica aumenterà, garantendo tempo stabile e soleggiato per le regioni settentrionali, dove non si prevedono precipitazioni significative.

Previsioni per il weekend

Il weekend sarà influenzato da un’area di bassa pressione che attraverserà rapidamente il Centro Italia per poi dirigersi verso il Sud e la Grecia. Sabato sarà la giornata peggiore, con rovesci che colpiranno le regioni adriatiche dalle Marche meridionali fino alla Puglia, e gran parte del Sud peninsulare, compreso il messinese.

Le temperature in calo favoriranno nevicate abbondanti sugli Appennini centrali a partire dai 500 metri e su quelli meridionali dai 900-1200 metri. Sul resto del Paese, invece, prevarrà il sole.

Domenica il vortice si sposterà verso la Grecia, lasciando ancora instabilità su Puglia e basso Tirreno, con nevicate oltre i 1300 metri. Nuvolosità residua interesserà Marche, Abruzzo e Molise, mentre il resto d’Italia godrà di tempo soleggiato, eccetto locali nebbie in Pianura Padana.

Calo delle temperature in arrivo

L’irruzione di aria fredda porterà un notevole calo delle temperature, soprattutto al Centro-Sud, dove si registreranno diminuzioni fino a 10°C. Al Nord il raffreddamento sarà più evidente di notte, con valori che scenderanno vicino allo zero, dopo risvegli recenti con minime tra 7 e 9°C.